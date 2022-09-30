В Самарской области хулиганы избили главу сельского поселения

Разбирательства между оппонентами возникли на фоне конфликта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента, который произошел в селе Клявлино. В местном кафе группа хулиганов избила главу сельского поселения Борискино–Игар.

Как сообщает ВолгаНьюс, драка между пострадавшим, его друзьями и четырьмя нападавшими началась на фоне выяснения отношений. Причем зачинщиками выступали именно хулиганы. Сообщается, что они намеренно выводили главу села и его знакомых на конфликт, а после вовсе начали избивать.

В результате пострадали четверо человек. У одного из них, главы сельского поселения, выявили закрытый перелом основания черепа.

Отмечается, что в дело уже вмешалась полиция. По факту произошедшего проводится проверка.