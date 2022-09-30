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Происшествия30 сентября 2022 11:10

В Самарской области хулиганы избили главу сельского поселения

Полиция проводит проверку по факту произошедшего
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Разбирательства между оппонентами возникли на фоне конфликта

Разбирательства между оппонентами возникли на фоне конфликта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента, который произошел в селе Клявлино. В местном кафе группа хулиганов избила главу сельского поселения Борискино–Игар.

Как сообщает ВолгаНьюс, драка между пострадавшим, его друзьями и четырьмя нападавшими началась на фоне выяснения отношений. Причем зачинщиками выступали именно хулиганы. Сообщается, что они намеренно выводили главу села и его знакомых на конфликт, а после вовсе начали избивать.

В результате пострадали четверо человек. У одного из них, главы сельского поселения, выявили закрытый перелом основания черепа.

Отмечается, что в дело уже вмешалась полиция. По факту произошедшего проводится проверка.