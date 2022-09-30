В Самарской области пройдут масштабные дорожные рейды с 30 сентября по 2 октября 2022 года

Водителям стоит быть внимательнее на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции проведут масштабные рейды. Контроль усилят с 30 сентября по 2 октября 2022 года.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, рейды направлены на выявление нарушений. Сотрудники госавтоинспекции традиционно выйдут на усиленный режим несения службы. Особое внимание будут уделять автомобилистам, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе рейдов задействуют максимальное количество сотрудников, в том числе руководство. Напомним, за пьяное вождение предусмотрено временное лишение прав и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителя привлекут к уголовной ответственности.