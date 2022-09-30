В Самарской области заработал чат-бот по вопросам частичной мобилизации

Граждане смогут узнать о порядке частичной мобилизации, социальных гарантиях и других важных сведениях. Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самарской области начал работать чат-бот по вопросам частичной мобилизации. Он действует на базе мессенджера «Telegram». Информацию озвучили власти губернии.

– С помощью бота жители региона смогут найти ответы на интересующие их вопросы. К примеру, узнать, кто подлежит призыву, какое социальное обеспечение для них предусмотрено. Содержится также и другая информация для призванных и их родственников, – рассказали в региональном правительстве.

Информация в чат-боте представлена просто и доступно. Фото: скриншот

Бот позволит заменить звонок на горячую линию – в нем найти нужную информацию можно круглосуточно. Чтобы узнать все необходимое, достаточно просто написать в чат @mobilization163_bot.

Отмечается, что в дальнейшем сведения в нем будут дополнены.

Отметим, что с 29 сентября в регионе также начала действовать рабочая группа по вопросам частичной мобилизации. Ее участники будут рассматривать обращения жителей.