В Самарской области хотят сделать круглогодичный туристический комплекс

В нем будут гостевые домики, ресторан, развлекательные площадки. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самаре готовят новый инвестиционный проект в сфере туризма по созданию многофункционального туристического комплекса, который будет функционировать круглый год.

Планируется построить домики для размещения гостей, ресторанный комплекс, летнюю эстрадную площадку, детскую игровую зону, а также создать благоустроенный пляж. Общий объем инвестиций в проект составит 156 миллионов рублей. Благодаря созданию туристического комплекса в регионе появится 67 новых рабочих мест.

— Каждый день идет работа по привлечению в регион частных инвестиций и формированию комфортного делового климата. Для этого мы развиваем инвестиционные площадки, запускаем новые меры поддержки, регулярно встречаемся с бизнесом, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

За первое полугодие этого года объем инвестиций в основной капитал вырос на 20% и составил 153 миллиарда рублей. В ближайшее время проект рассмотрят на совете под председательством губернатора.