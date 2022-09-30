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Общество30 сентября 2022 12:03

Самарец показал процесс реконструкции автодороги Кинель – Богатое

Специалисты продолжают работы
Алена ПРОВКИНА
Дорогу привели в нормативное состояние. Фото: скриншот видео

Дорогу привели в нормативное состояние. Фото: скриншот видео

В Самарской области специалисты продолжают реконструкцию автомобильной дороги Кинель – Богатое. Работы наконец-то близятся к завершению.

Самарский городской блогер Евгений Щекин показал процесс реконструкции. Ранее движение по основному ходу перекрывали. Водителям приходилось двигаться в объезд. В регионе продолжают реализовывать национальный проект «Безопасные качественные дороги». На участке предусмотрено расширение проезжей части, установка искусственного освещения и организация переходов и тротуаров.

Напомним, работы длятся уже несколько лет. В скором времени строительство планируют завершить.