Синоптики дали прогноз погоды в Самарской области на октябрь 2022 года

Начало октября подарит самарцам теплые дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области в октябре 2022 года. Синоптики Приволжского УГМС дали прогноз на второй осенний месяц. По данным специалистов, он будет немного теплее обычного.

- Средняя за месяц температура воздуха в октябре 2022 года ожидается 6,1-8 градусов. Это на 0,6-0,7 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы, - сообщили в Приволжском УГМС.

Также синоптики дали прогноз на первые три дня октября. С 1 по 3 число существенных осадков не ожидается. В южных районах региона при прояснении температура воздуха будет стремиться к 20 градусам. В дальнейшем возможны дожди различной интенсивности. В начале новой рабочей недели также может нагрянуть резкий порывистый ветер.

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