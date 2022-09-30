Холодную воду отключат в Советском, Красноглинском и Кировском районах Самары

Точные данные можно узнать в районных администрациях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе из-за плановых работ отключат холодное водоснабжение в Советском, Красноглинском и Кировском районах. Об этом сообщает «РКС-Самара».

Так, 4 октября с 09:30 до 12:00 воды не будет на Днепровской, 4. В среду, 5 октября с 08:00 до 20:00 отключат холодное водоснабжение на пр. Кирова, 399А и 399Б, Г. Димитрова, 80А.

Помимо этого, 5 октября с 08:00 до 00:00 без воды останутся жители следующих адресов: 4 проезд 3а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Кемеровский пер. 1, 2, 4-10, 10а; Таксомоторный пер. 1-9, 3а, 7а; Марсовый пер 1, 3, 4, 4в, 5-8, 10, 11, 13; ул. Мориса Тореза, 34а, 36а, 28а, 34б, 38б, 40а, 40б, 44б, 44а, 44г, 44в, 67а, 67ак1; Байкальский пер 1, 2, 2а, 3, 4, 6-9, 11, 13; адрес установки бойлера: 4 проезд, 16.

В четверг, 6 октября, отключение будет с 09:30 до 12:30 на Г. Димитрова, 18, 20; ул. Стара-Загора, 168, а с 09:00 до 21:00 – в 12, 13, 14 кварталах; НСП №16 на пониженном давлении; бойлер: ул. Донская/ ул. Банная; ул. Гидроузловская/ ул. Донская; Московское шоссе/ ул. Банная.

Информация – предварительная, в течение недели ее могут скорректировать. Точные данные можно узнать в районных администрациях.