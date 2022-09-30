Житель Тольятти меняет купюры СССР на золото и IPhone

Тольяттинец готов продать или обменять 120 пачек с советскими деньгами
Фото: Авито.
В Самарской области стремительно растет число предприимчивых людей. Недавно их ряды пополнил житель Тольятти. Он скопил у себя несколько десятков пачек с купюрами СССР и теперь решил распрощаться с ними.
Тольяттинец готов продать советские банкноты или обменять их на нужные в хозяйстве вещи. Объявление появилось на сайте «Авито».
— Осталось примерно 120 пачек. Есть купюры номиналом 3, 5 и 10 рублей. Все — оригинал, копий нет. Цена за пачку, в каждой из которых 100 купюр, — 300 рублей, — отмечает продавец.
Житель Автограда также согласен обменять свой товар. Он готов отдать купюры СССР за золото, компьютер, IPhone. Кроме того, подойдут телевизор или запчасти к ПК.
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