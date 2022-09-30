Самарцы смогут нарисовать дизайн для лимитированной транспортной карты студента и школьника

Самарцы смогут предложить дизайн транспортных карт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области единый оператор объявил конкурс. Самарцы смогут нарисовать дизайн для лимитированных транспортных карт школьников и студентов.

Согласно условиям, фото и рисунки принимаются с 1 по 15 октября 2022 года. Обязательными условиями являются: наличие изображение одной из достопримечательности города на карте студента и рисунок любимого героя из вымышленной компьютерной игры на карте школьника.

Отмечают, что до 1 ноября объявят победителя. Принять участие смогут желающие в возрасте от 7 до 23 лет, учащиеся в образовательных учреждениях. Материалы необходимо принести в запечатанном конверте в указанные сроки с указанием личных данных по улицам Фрунзе,70 или Мориса Тореза, 67а.