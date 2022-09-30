Мощная магнитная буря накроет Самарскую область в октябре 2022 года

В это время чувствительным жителям региона рекомендуется снизить физические и умственные нагрузки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области начало октября ознаменуется сильными магнитными бурями. Они накроют региона уже с завтрашнего дня.

По данным my-calend.ru, с 1 по 5 октября 2022 года жителей ожидают возмущения от 4 до 6 баллов. Завтра, 1 октября, ожидается сильная геомагнитная буря, она составит 6 баллов. В воскресенье и понедельник, 2 и 3 октября, она будет держаться на умеренном уровне, специалисты дают ей 5 баллов. Начиная с 4 октября, сила магнитных бурь пойдет на спад.

В это время чувствительным жителям региона рекомендуется снизить физические и умственные нагрузки, правильно питаться, высыпаться и гулять на свежем воздухе. Помимо этого, врачи советуют ограничить потребление энергетических напитков и алкоголя, курения сигарет.