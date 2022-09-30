Дополнительный поезд пустят между Самарой и Казанью в октябре 2022 года

Поезд приедет в Самару из Казани утром 8 октября и отправится обратно тем же вечером Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Между Самарой и Казанью запустят дополнительный поезд №557/558. Его решили назначить из-за возросшего спроса на этот маршрут. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Состав отправится из Самары в следующую пятницу, 7 октября 2022 года, в 21:20. На ж/д вокзал в Самару он прибудет на следующий день в 10:25. В пути у поезда запланированы остановки на станциях Зеленый Дол, Ульяновск Центральный и Жигулевское море.

Обратно состав стартует в субботу, 8 октября 2022 года, в 19:25. Он прибудет в столицу Татарстана на следующий день в 6:52. В этом направлении у него намечены остановки на станциях Сызрань, Ульяновск Центральный, Буа и Зеленый Дол.

В составе поезда будут современные вагоны-купе и специальный вагон для маломобильных людей. Все они оснащены кондиционерами и розетками для зарядки гаджетов.