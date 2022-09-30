В Самаре вспыхнула заброшенная двухэтажка в Куйбышевском районе

О причинах возгорания пока неизвестно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали о серьезном пожаре в Куйбышевском районе. Вспыхнуло заброшенное двухэтажное здание.

По сообщению очевидцев редакции «КП-Самара», на территории постоянно загораются старые дома. Они стали пристанищем для бездомных и вандалов. Что послужило причиной возгорания – пока неизвестно. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, неэксплуатируемой здание загорелось в четверг, 29 сентября 2022 года.

Местные жители также отмечают, что огонь полыхал несколько часов. Специалисты работали на месте происшествия. О пострадавших и погибших не сообщается.