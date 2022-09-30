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Общество30 сентября 2022 13:31

Акции тольяттинского «Тевиса» купил «Т Плюс» за 2,2 млрд рублей

На продажу были выставлены все ценные бумаги предприятия
Анастасия ФИЛАТОВА
Ранее "Тевис" принадлежал "дочке" компании "Ростехнологии"

Ранее "Тевис" принадлежал "дочке" компании "Ростехнологии"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны итоги торгов на покупку акций тольяттинского АО «Тевис» у дочернего предприятия «Ростехнологий» — ООО «РТ-Энерго». Все ценные бумаги приобрела одна из крупнейших российских компаний, которая работает в сфере теплоснабжения, — ПАО «Т Плюс».

Предприятие «Тевис» — поставщик тепловой энергии, холодной воды и услуг по водоотведению в Автозаводском районе Тольятти. Как пишет Волга Ньюс, на балансе компании числятся более 220 км теплосетей, почти 295 км водопроводных, свыше 298 км сетей бытовой и 246 км ливневой канализации, а также электросети, сети связи.

Изначально акции тольяттинского «Тевиса» хотели продать за 2,94 млрд рублей. Однако желающих приобрести актив предприятия за такую сумму не нашлось. Тогда цену решили снизить. В повторных торгах принял участие «Т Плюс». Он приобрел все 644,5 млн акций компании за 2,2 млрд рублей.