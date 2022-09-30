Акции тольяттинского «Тевиса» купил «Т Плюс» за 2,2 млрд рублей

Ранее "Тевис" принадлежал "дочке" компании "Ростехнологии" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны итоги торгов на покупку акций тольяттинского АО «Тевис» у дочернего предприятия «Ростехнологий» — ООО «РТ-Энерго». Все ценные бумаги приобрела одна из крупнейших российских компаний, которая работает в сфере теплоснабжения, — ПАО «Т Плюс».

Предприятие «Тевис» — поставщик тепловой энергии, холодной воды и услуг по водоотведению в Автозаводском районе Тольятти. Как пишет Волга Ньюс, на балансе компании числятся более 220 км теплосетей, почти 295 км водопроводных, свыше 298 км сетей бытовой и 246 км ливневой канализации, а также электросети, сети связи.

Изначально акции тольяттинского «Тевиса» хотели продать за 2,94 млрд рублей. Однако желающих приобрести актив предприятия за такую сумму не нашлось. Тогда цену решили снизить. В повторных торгах принял участие «Т Плюс». Он приобрел все 644,5 млн акций компании за 2,2 млрд рублей.