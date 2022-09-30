В Самарской области идет приемка отремонтированных дорог

В регионе завершают ремонтные работы на дорогах. Фото: правительство региона

В Самарской области специалисты завершают ремонтные работы на дорогах. В регионе реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги»

По данным пресс-службы правительства губернии, в муниципальных районах идет приемка выполненных работ. Многие объекты вводят в эксплуатацию. На данный момент завершен ремонт по автомобильной дороге Приволжье – Хворостянка. Специалисты укрепили обочины и откосы, а также обновили дорожное покрытие.

Помимо этого, к нормативному состоянию привели участок автодороги Никольское – Купино – Толстовка – Звезда. Благодаря вводу объекта в эксплуатацию, жители смогут быстрее добраться до сельского поселения и мест отдыха.