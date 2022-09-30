В Ленинском районе Самары благоустроили 12 дворовых территорий в 2022 году

Во дворах установили скамейки, урны, обустроили тротуарную дорожку. Фото: администрация Самары

Всего в 2022 году в Ленинском районе Самары по программе «Формирование комфортной городской среды» обновили 12 дворов.

— Во дворе дома № 4 по Чкаловскому спуску уложили безопасное прорезиненное покрытие, установили урны, скамейки, объекты для игры детей и занятий спортом, — рассказали в администрации Самары.

Помимо этого, положили асфальт на лестнице, которая ведет к площадке, облагородили прилегающую территорию и провели санитарную опиловку деревьев. А на Волжском проспекте, 35 обновили асфальт возле дома, сделали детскую площадку с безопасным покрытием, спортивный комплекс.

Также там установили скамейки, урны, обустроили тротуарную дорожку с пандусом. Сезон благоустройства дворовых территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда» завершился в Самаре. В 2022 году появилось еще 56 обновленных дворов.