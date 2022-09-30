В Самарской области стала известна география распространения коронавируса 30 сентября 2022 года

Всего по одному новому случаю коронавируса – в Елховском и Камышлинском районах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких городах и муниципалитетах обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом 30 сентября 2022 года. Статистику за прошедшие сутки предоставили в региональном оперштабе.

Больше всего заболевших в Самаре – 587, 571 – в г. Тольятти, 75 – в г. Сызрань, 56 – в г. Новокуйбышевск, 54 – в г. Кинель, 43 – в Сергиевском районе, 41 – в Безенчукском районе, 34 –в Хворостянском районе, 24 – в Нефтегорском районе, 23 – в г. Чапаевск, 20 – в Волжском районе, по 18 – в г. Похвистнево и Приволжском районе, по 17 – в г. Отрадный и в Шигонском районах.

По 16 новых случаев – в Богатовском и Красноярском районах, 15 – в г. Октябрьск, 14 – в Красноармейском районе, 13 – в Кинельском районе, по 12 – в Похвистневском и Пестравском районах, 11 – в Кинель-Черкасском районе, по 10 – в Борском и Ставропольском районах, 9 – в Большеглушицком районе.

По 7 подтвержденных случаев коронавируса – в Алексеевском, Клявлинском и Кошкинском районах, 6 – в г. Жигулевск, по 4 – в Большечерниговском, Исаклинском и Челно-Вершинском районах, 3 – в Сызранском районе, 2 – в Шенталинском районе, по 1 – в Елховском и Камышлинском районах.