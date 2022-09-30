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Происшествия30 сентября 2022 14:37

В Самарской области мать подростка пыталась продать 1 килограмм наркотиков

Подозреваемую приговорили к уголовному сроку
Алена ПРОВКИНА
Правоохранители задержали преступницу

Правоохранители задержали преступницу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местная жительница пыталась продать наркотики. Она окажется в колонии.

По данным прокуратуры Самарской области, мать 15-летнего подростка хотела нажиться на продаже наркотиков. Женщина по указанию «куратора» забрала из тайника сверток с наркотиком, масса которого 1 килограмм. Подозреваемая хотела расфасовать вещества на более мелкие партии. Довести свой преступный замысел до конца у нее не получилось.

Злоумышленницу задержали правоохранители. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде срока лишения свободы на 7 лет в колонии общего режима.