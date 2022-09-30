В Самарской области браконьер незаконно выловил рыбу на 1 миллион рублей

Мужчина на лодке незаконно ловил рыбу
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В городе Жигулевске Самарской области браконьер выловил рыбу на 1 миллион рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
По информации прокуратуры Самарской области, на Волге в районе Жигулевской гидроэлектростанции рыбак на лодке «Прогресс» сетью выловил 120 экземпляров стерляди и 2 судака. Причиненный ущерб специалисты оценили на сумму превышающую один миллион рублей.
Злоумышленник понесет уголовную ответственность. Дело направили в городской суд для дальнейшего рассмотрения по существу.