Конкурс мастерства среди водителей автобусов прошел около стадиона «Солидарность Самара Арена»

Самое большое количество призовых мест – у тольяттинцев. Фото: администрация Тольятти

В Самаре в течение нескольких дней проходил XIX областной конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов.

— Финал соревнований состоялся на южной парковке стадиона «Солидарность Самара Арена», там были испытания по скоростному маневрированию, — рассказали в администрации Самары.

В конкурсе участвовало 13 команд, общее число людей в которых было 26 человек из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Отрадного и Кинеля. Среди самарских водителей самый лучший результат продемонстрировал Виталий Сычев. Мужчина является водителем первого класса, представителем сборной команды «Самара Авто Газ».

Он занял второе место в заезде на автобусах МАЗ. Другие два сотрудника предприятия завоевали «бронзу» в заезде на автобусах ЛиАЗ. Самое большое количество призовых мест в разных этапах конкурса – у тольяттинцев.