В Самаре ограничат движение по Авроре и Южному мосту с 3 по 10 октября 2022 года

Мост планируют привести в нормативное состояние. Фото: скриншот видео Евгения Щекина

В Самаре местных жителей предупредили о временно ограничении движения на дорожном участке. Специалисты проведут ремонт деформационных швов.

По данным городской администрации, движение перекроют на путепроводе «Аврора» и по Южному мосту с 3 по 10 октября 2022 года. Ранее на затянувшийся ремонт в социальных сетях пожаловались местные жители. Тогда им рассказали, что работы планируют завершить до конца сентября.

Теперь сроки вновь перенесли, но уже на октябрь. Представили администрации попросили прощение у водителей за доставленные неудобства. Автолюбителям придется двигать по иному маршруту.