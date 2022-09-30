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Общество30 сентября 2022 15:56

На Самарскую область обрушится сильная магнитная буря 1 октября 2022 года

Чувствительным горожанам следует подготовиться
Алена ПРОВКИНА
Самарцам следует подготовить необходимые медикаменты

Самарцам следует подготовить необходимые медикаменты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей предупредили о надвигающейся сильной магнитной буре. Чувствительным гражданам следует подготовится.

По данным специалистов my-calend, магнитная буря обрушится на регион 1 октября 2022 года. Ее силу оценили в 6 баллов. В этот день жители могут почувствовать приступы головной боли, скачки давления и апатию. Синоптики рекомендуют избегать физической активности, больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе.

Напомним, погода в октябре продолжит удивлять самарцев. Горожане смогут попрощаться с теплом перед наступлением холодов. В регионе ожидается повышение температуры.