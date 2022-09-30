В Самаре появился еще один «фонтан» по улице Авроры

Вода льется на пешеходные дороги.Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами коммунальной аварии, произошедшей вечером в пятницу, 30 сентября 2022 года. По улице Авроры появился новый «фонтан».

Суд по кадрам, опубликованными очевидцами в социальных сетях, из колодца забила вода. Высота «фонтана» более трех метров метров. Пока нет официальной информации о причинах аварии.

Напомним, водителей предупредили о временном ограничении движения по путепроводу «Аврора» и Южному мосту. Специалисты отремонтируют деформационные швы. Перекроют участок с 3 по 10 октября 2022 года.