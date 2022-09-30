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Общество30 сентября 2022 17:09

Самарский блогер показал процесс реконструкции трассы М-5 у Красного Яра

Появилось видео с высоты птичьего полета
Алена ПРОВКИНА
Блогер показал процесс реконструкции. Фото: скриншот видео

Блогер показал процесс реконструкции. Фото: скриншот видео

В Самарской области специалисты продолжают реконструкцию автомобильного участка М-5 «Урал». Работы начались раньше срока.

Судя по кадрам, опубликованных в социальных сетях городским блогером Сергеем Бобиным, специалисты продолжают работы в районе села Белозерки Красноярского района. Сдачу объекта назначали на 2024 год. Отмечают, что она может произойти гораздо раньше. Реконструкция ведется с опережением сроков.

Напомним, местных жителей предупредили о временном ограничении движения на путепроводе «Аврора» и по Южному мосту. Подрядчики приступят к работам по устранению деформационных швов.