В Самарской области из-за сильного ветра сорвало крышу дома

Крышу сорвал сильный ветер. Фото: "Патруль Тольятти"

В селе Подстепки ставропольского района Самарской области появилась информация о бушующей непогоде. Сильный ветер сорвал крышу дома.

По сообщению «Патруль Тольятти», в четверг, 29 сентября 2022 года, из-за разгулявшейся стихии ветер сорвал кровлю жилого дома. Оголенными остались провода и чердак, которые заливал дождь. Местные жители сообщают, что это уже не в первый раз.

Отмечают, что представители администрации села совместно с районной администрацией займется ремонтом в кратчайшие сроки. Напомним, погода продолжает удивлять местных жителей. В регионе после проливных дождей температура воздуха поднимется до +22 градусов.