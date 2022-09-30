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Общество30 сентября 2022 17:38

В Самарской области из-за сильного ветра сорвало крышу дома

Специалисты отремонтируют кровлю
Алена ПРОВКИНА
Крышу сорвал сильный ветер. Фото: "Патруль Тольятти"

Крышу сорвал сильный ветер. Фото: "Патруль Тольятти"

В селе Подстепки ставропольского района Самарской области появилась информация о бушующей непогоде. Сильный ветер сорвал крышу дома.

По сообщению «Патруль Тольятти», в четверг, 29 сентября 2022 года, из-за разгулявшейся стихии ветер сорвал кровлю жилого дома. Оголенными остались провода и чердак, которые заливал дождь. Местные жители сообщают, что это уже не в первый раз.

Отмечают, что представители администрации села совместно с районной администрацией займется ремонтом в кратчайшие сроки. Напомним, погода продолжает удивлять местных жителей. В регионе после проливных дождей температура воздуха поднимется до +22 градусов.