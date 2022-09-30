Коронавирус в Самарской области на 30 сентября 2022 года: количество заболевших продолжает уменьшаться

Показатель числа выздоровевших стал больше количества заболевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с каждым днем становится меньше подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки. Снижение уже становится значительным: не на десятки, а на сотни человек. Рассказываем, что известно о коронавирусе в Самарской области по данным на 30 сентября 2022 года.

Количество заболевших уменьшается, а выздоровевших – увеличивается

В Самарской области по данным оперативного штаба на 30 сентября 2022 года за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 1782 человек. Для сравнения, 29 сентября коронавирус обнаружили у 1985 человек. Таким образом, заболевших стало на 203 человека меньше.

Показатель числа выздоровевших стал больше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 2528 жителям региона. За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 98 человек, умерло два пациента. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

Крупные города лидируют по числу подтвержденных случаев

Больше всего заболевших в Самаре – 587, 571 – в г. Тольятти, 75 – в г. Сызрань, 56 – в г. Новокуйбышевск, 54 – в г. Кинель, 43 – в Сергиевском районе, 41 – в Безенчукском районе, 34 –в Хворостянском районе, 24 – в Нефтегорском районе, 23 – в г. Чапаевск, 20 – в Волжском районе, по 18 – в г. Похвистнево и Приволжском районе, по 17 – в г. Отрадный и в Шигонском районах.

По 16 новых случаев – в Богатовском и Красноярском районах, 15 – в г. Октябрьск, 14 – в Красноармейском районе, 13 – в Кинельском районе, по 12 – в Похвистневском и Пестравском районах, 11 – в Кинель-Черкасском районе, по 10 – в Борском и Ставропольском районах, 9 – в Большеглушицком районе.

По 7 подтвержденных случаев коронавируса – в Алексеевском, Клявлинском и Кошкинском районах, 6 – в г. Жигулевск, по 4 – в Большечерниговском, Исаклинском и Челно-Вершинском районах, 3 – в Сызранском районе, 2 – в Шенталинском районе, по 1 – в Елховском и Камышлинском районах.