Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2022 18:24

Александр Хинштейн оценил своё включение в санкционный список США

Депутат и самарский общественный деятель поделился своим мнением
Алена ПРОВКИНА
Политик не расстроился из-за нового санкицонного списка

Политик не расстроился из-за нового санкицонного списка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский общественный деятель, депутат государственной думы Александр Хинштейн оценил свое включение в санкционный список США. Недавно опубликовали соответствующий документ.

- Я уже потерял счёт санкционным спискам, в которых состою. Сегодня — узнал, что попал в очередной, обновлённый санкционный список США, - поделился мнением в социальных сетях Александр Хинштейн.

Также депутат отметил, что список появился сразу после подписания договоров о вхождении в Россию новых территорий. Помимо этого, по словам политика, его обещали объявить в международный розыск из-за присутствия на референдуме.

- Благодарю за оценку моей работы. Служу России! – добавил депутат.