Александр Хинштейн оценил своё включение в санкционный список США

Политик не расстроился из-за нового санкицонного списка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский общественный деятель, депутат государственной думы Александр Хинштейн оценил свое включение в санкционный список США. Недавно опубликовали соответствующий документ.

- Я уже потерял счёт санкционным спискам, в которых состою. Сегодня — узнал, что попал в очередной, обновлённый санкционный список США, - поделился мнением в социальных сетях Александр Хинштейн.

Также депутат отметил, что список появился сразу после подписания договоров о вхождении в Россию новых территорий. Помимо этого, по словам политика, его обещали объявить в международный розыск из-за присутствия на референдуме.

- Благодарю за оценку моей работы. Служу России! – добавил депутат.