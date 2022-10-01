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Происшествия1 октября 2022 6:41

Один человек погиб в ДТП с перевернувшимся автомобилем в Самарской области

Авария произошла вечером 30 сентября под Тольятти
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Для извлечения погибшего потребовалась помощь спасателей. Фото: ПСС Самарской области

Для извлечения погибшего потребовалась помощь спасателей. Фото: ПСС Самарской области

Жуткая авария произошла вечером в пятницу, 30 сентября, в Самарской области. В Ставропольском районе легковой автомобиль улетел в кювет, водитель погиб. Информацию сообщили в региональной ПСС.

ДТП произошло на 19 км трассы «Тольятти – Новая Бинарадка». В службе отмечают, что после съезда в кювет автомобиль несколько раз перевернулся. Водитель от полученных травм скончался на месте. Для извлечения погибшего потребовалась помощь спасателей.

– В 20:40 дежурная смена спасателей приступила к спасательным работам. Гидравлическими кусачками у автомобиля срезали крышу, – рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.

Извлечь погибшего из салона машины удалось только в 22:00.