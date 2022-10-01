Под Самарой «Лада Ларгус» улетела в кювет и опрокинулась на крышу

Пострадавшим назначили лечение. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло 30 сентября в Ставропольском районе. Отечественный автомобиль улетел в кювет, пострадали двое человек.

Как сообщает ГУ МВД по региону, авария случилась в 10:30 на трассе «Тольятти – Димитровград». 47-летняя женщина на «Лада-Ларгус» ехала со стороны села Кириловка в сторону села Мусорка. Она не справилась с управлением и вылетела в кювет, после чего машина опрокинулась на крышу.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель и 38-летняя пассажирка отечественного авто. Им назначено амбулаторное лечение.

Отметим, что это не единственная авария, которая произошла 30 сентября в Ставропольском районе. На трассе «Тольятти – Новая Бинарадка» легковой автомобиль также вылетел в кювет, водитель погиб.