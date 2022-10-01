Скоростная «Ласточка» довезет пассажиров из Тольятти в Самару

Поездка будет быстрой и бюджетной. Фото: служба корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги

Скоростная «Ласточка» связала областной центр и Тольятти. Торжественный запуск природного поезда состоялся 1 октября. Дата была выбрана не случайно: сегодня празднуется День компании ОАО «РЖД». В мероприятии приняли участие начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, заместитель министра регионального минтранса Сергей Калинин, глава Тольятти Николай Ренц, а также жители и гости Автограда.

"Ласточку" запустили в торжественной обстановке. Фото: служба корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги

«Ласточка» будет курсировать по новому маршруту ежедневно, четыре раза в день в каждом направлении. Из Самары поезд будет отправляться в 08:12, 14:00, 18:00 и 20:15, из Тольятти – в 06:31, 10:31, 17:01 и 20:12. Время в пути составит менее двух часов.

Пассажиры смогут сесть на поезд на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная, Жигулевское Море.

– Для жителей Жигулевска организовано курсирование согласованных пригородных поездов по маршруту Жигулевск – Жигулевское Море и обратно, с удобной пересадкой на поезда «Ласточка» на станции Жигулевское Море, – рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Отмечается, что от ж/д вокзала Тольятти к запуску «Ласточки» был введен автобусный маршрут №8. Он довезет пассажиров до Нового города. На станции также будут работать бесплатные перехватывающие парковки.

Примечательно, что поездка будет довольно бюджетной – билет обойдется пассажирам в 254 рубля. Для обучающихся в льготный период действует 50-процентная скидка.

Купить билеты на «Ласточку» можно во всех кассах города, а также в приложении «РЖД Пассажирам».