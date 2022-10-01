В Самаре ищут без вести пропавшую 29-летнюю девушку

Мариам Асоян бесследно исчезла 29 сентября. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре начался розыск местной жительницы Мариам Асоян. 29-летняя девушка бесследно исчезла 29 сентября 2022 года. Она вышла из своего дома на улице Минской примерно в 18:00, с того момента о ней ничего неизвестно.

1 октября стартовали активные поиски женщины. Мариам ищут полиция и волонтеры. За судьбу девушки переживают и местные жители. В группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» самарцы предлагают помощь в поисках и выдвигают свои версии произошедшего.

– Говорят, что на нее напали. Неизвестный караулил девушку в кустах. Она мама четверых детей, они наверное с ума сходят от страха, – пишут горожане.

Отметим, что официальная версия о нападении не поступала. В ГУ МВД по Самарской области сообщают, что оперативники приступили к активным поискам.

– Ориентировка с приметами женщины направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации. Сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей, – информируют в региональном ГУ МВД.

В полиции также сообщили приметы пропавшей. На вид девушке 28 лет, рост 160 - 174 см, телосложение худощавое. У нее прямые волосы черного цвета и светло-зеленые глаза.

В день исчезновения Мариам была одета в черную кожаную куртку, черные штаны, обута в темные ботинки. С собой взяла черную сумку.

Всех, кто видел разыскиваемую или располагает информацией о ее местонахождении, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 373-76-40, 956-07-66 или 112.