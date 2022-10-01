Самарскую историческую мечеть на ул. Алексея Толстого открыли после реконструкции

Работы по реконструкции здания продлились несколько лет. Фото: правительство Самарской области

В Самаре торжественно открыли историческую мечеть на улице Алексея Толстого. Религиозное учреждение вернулось к работе после масштабной реконструкции. Мероприятие получилось символичным – мечеть отпраздновала 130-летие со дня открытия.

– Это здание, безусловно, украшает столицу нашего региона - Самару. Оно служит духовным символом, укрепляющим веру, объединяющим людей вокруг традиций ислама - религии, которая была представлена испокон веков на нашей земле. И сегодня в единстве мировых религий, представленных на российской земле, жители Самарской области, граждане России черпают духовные силы и черпают общенациональное единство, – поделился на церемонии открытия глава региона Дмитрий Азаров.

С важным для всех мусульман Самарской области и Поволжья событием поздравил председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин.

– Самарская область нам очень дорога. Это жемчужина среди регионов нашей страны, когда-то входившая в Булгарию. Из Киевской Руси и Булгар начиналась Россия, и сейчас она огромнейшая единая страна. Восстановление этой мечети, в которое было вложено столько сил, любви и радости – это восстановление самих себя. Пусть в каждом селе, в каждом городке красуются храмы Божьи, пусть люди приходят туда, – отметил Талга Сафа Таджуддин.

Торжественную церемонию открытия посетили почетные гости. Фото: правительство Самарской области

Историческая мечеть была построена еще в 19-м веке. Работы финансировал симбирский фабрикант Тимербулат Акчурин. В советские годы здесь размещался детсад, а в начале 2000-х здание вновь вернули верующим.

Реконструкция объекта стартовала несколько лет назад, и ко дню открытия здание заметно преобразилось. Здесь укрепили фундамент, пристроили двухэтажное здание и 38-метровый минарет, с которого открывается панорамный вид на Волгу. А на фасаде была восстановлена лепнина – ее реконструировали по эскизам 1903 года.

После торжественного открытия Дмитрий Азаров и Талга Сафа Таджуддин обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия. Верховный муфтий поблагодарил главу региона за эффективное взаимодействие с региональным управлением мусульман и всеми верующими губернии.