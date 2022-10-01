Дмитрий Азаров провел заседание комиссии по частичной мобилизации

В ходе заседания был поднят ряд вопросов по частичной мобилизации в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области задачи по частичной мобилизации выполняются в полном объеме. Об этом стало известно на заседании тематической комиссии, которое состоялось в субботу, 1 октября. Совещание провел глава региона Дмитрий Азаров.

Как сообщил губернатор, многие жители губернии пришли в военкомат в качестве добровольцев.

– В эти дни записалось большое количество добровольцев, и даже появилась возможность часть мобилизованных вернуть домой, потому что количество людей, которые откликнулись и пошли как добровольцы, было очень значительным, – отметил Дмитрий Азаров.

Во время заседания был поднят ряд вопросов по частичной мобилизации в регионе. В частности, они касались логистики, размещения бойцов и условий проживания мобилизованных.

– Вместе с военнослужащими и командирами мы внимательно следим за тем, чтобы создать все необходимые условия для размещения, нормального быта мобилизованных граждан. Также создаем условия для того, чтобы все мероприятия, которые позволят провести боевое слаживание, боевую подготовку, были выполнены в полном объеме, – подчеркнул губернатор Самарской области.

Глава региона также сообщил, что для достижения этих целей имеется все необходимое ресурсное обеспечение, в том числе – направленное со стороны губернии.