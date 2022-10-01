В Тольятти злостная нарушительница ПДД на «Lada Xray» въехала в иномарку

Авария произошла в жилой зоне. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла 30 сентября в Тольятти. В Автозаводском районе женщина-водитель на отечественном авто въехала в иномарку. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в 15:10 на улице Юбилейная. 41-летняя женщина на «Lada Xray» ехала по жилой зоне. В районе дома №2Г она въехала в автомобиль «Opel Zafira», за рулем которого был 31-летний мужчина.

– В результате аварии пострадала женщина-водитель отечественной легковушки, ей назначено амбулаторное лечение, – информируют в областном ГУ МВД.

Отмечается, что за последний год автолюбительница 27 раз нарушала ПДД. Теперь полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего.