Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 октября 2022 14:13

В Тольятти злостная нарушительница ПДД на «Lada Xray» въехала в иномарку

Автолюбительница пострадала
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Авария произошла в жилой зоне. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Авария произошла в жилой зоне. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла 30 сентября в Тольятти. В Автозаводском районе женщина-водитель на отечественном авто въехала в иномарку. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в 15:10 на улице Юбилейная. 41-летняя женщина на «Lada Xray» ехала по жилой зоне. В районе дома №2Г она въехала в автомобиль «Opel Zafira», за рулем которого был 31-летний мужчина.

– В результате аварии пострадала женщина-водитель отечественной легковушки, ей назначено амбулаторное лечение, – информируют в областном ГУ МВД.

Отмечается, что за последний год автолюбительница 27 раз нарушала ПДД. Теперь полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего.