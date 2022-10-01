В Самаре появилось видео с бесследно пропавшей многодетной мамой

Кадры были сделаны перед исчезновением девушки

История с пропавшей самарчанкой получила продолжение. Жители города поделились видеозаписью, на которой запечетлена исчезнувшая Мариам Асоян.

На кадрах видно, как девушка идет по тротуару, а следом за ней – женщина с зонтом. В конце самарчанка пропадает из поля зрения.

– Видео было сделано напротив дома №156 по улице Черемшанской. Примерное время – 18.20-19.00. Просим женщину в светлой куртке и с зонтом откликнуться, так как она является очевидцем произошедшего, – пишут самарцы в соцсетях.

Напомним, 28-летняя Мариам Асоян пропала 29 сентября 2022 года. Она вышла из своего дома на улице Минской и исчезла. С того момента о ней ничего неизвестно. Жители сообщали, что девушка является многодетной мамой – у нее четверо детей. Они также не исключают, что на пропавшую мог напасть неизвестный.

Отметим, что официальной информации о нападении на самарчанку нет. Полиция ведет поиски исчезнувшей Мариам. Всех, кто видел разыскиваемую или располагает информацией о ее местонахождении, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 373-76-40, 956-07-66 или 112.