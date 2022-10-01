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Общество1 октября 2022 15:07

Тольяттинские бойцы рассказали, как сражаются в зоне СВО

Мужчины сообщили, что сражение обходится без потерь
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ребята также прислали кадры с места событий. Фото: vk.com/tlt_01

Ребята также прислали кадры с места событий. Фото: vk.com/tlt_01

Бойцы из Тольятти, которые в данный момент сражаются в зоне СВО, рассказали о текущей обстановке. Сообщением и кадрами с места событий они поделились в социальных сетях.

– У нас без потерь, работаем круглыми сутками. Командира одного из расчетов представили к награде за уничтожение переправы с техникой и живой силой противника. Приехал второй эшелон, пополнение, – рассказали тольяттинцы.

Остальные жители Автограда и всей Самарской области поддержали земляков. В комментариях они написали, что будут молиться за ребят.

– Удачи вам и берегите себя. Вы настоящие мужчины, – пишут пользователи соцсетей.