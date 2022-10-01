Количество случаев заражения COVID-19 в Самарской области пошло на снижение

Нарастающим итогом в регионе зафиксирован 463 731 случай заболевания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области постепенно снижается количество случаев заражения коронавирусом. По данным на 1 октября 2022 года, заболевание обнаружили у 1 468 человек. Информацию сообщили в региональном оперштабе.

Наибольшее число зараженных проживает в Самаре. Здесь болезнь диагностировали у 731 жителя. За областным центром идут Тольятти (251), Сызрань (65), Чапаевск (55) и Новокуйбышевск (51).

В Сергиевском районе COVID-19 заболели 25 человек, в Хворостянском – 28, в Волжском – 26, в Похвистнево – 20. Еще 17 случаев выявлено в Шигонском районе, по 16 – в Отрадном и в Борском районе. 15 человек заболели в Клявлинском районе, 14 – в Октябрьске, 13 – в Безенчукском районе. В Кинель-Черкасском и Нефтегорском районах выявили по 12 случаев заражения и 10 – в Жигулевске.

Нарастающим итогом в регионе зафиксирован 463 731 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 8 030 человек скончались, в том числе трое – за последние сутки.