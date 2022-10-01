Станет больше и громче: появились фото реконструкции поющего фонтана у бассейна ЦСК ВВС

Работа на площадке кипит даже в октябре, несмотря на погоду. Фото: Анна ИЛЮШИНА

В областном центре продолжается масштабная реконструкция поющего фонтана, который находится у комплекса ЦСК ВВС на набережной. Строители уже выполнили внушительную часть работ – об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы.

– Сложилось впечатление, что его расширяют. Забор тянется прямо до стен комплекса ЦСК ВВС, – поделились самарцы.

Так фонтан выглядит в настоящий момент. Фото: Анна ИЛЮШИНА

Напомним, в рамках контракта подрядчик должен защитить от коррозии арматурные стержни фонтана, сделать гидроизоляцию и привести в порядок стяжку дна чаши. Кроме того, строителям предстоит восстановить облицовку стен – она выполнена гранитными плитами. Помимо этого, в плане работ – восстановление мозаичного покрытия дна фонтана.

Завершить обновление объекта планируется в скором времени.

Напомним, 1 октября в Самаре завершился сезон фонтанов. Они вновь вернутся к работе весной следующего года.