Двое человек погибли при лобовом столкновении автомобилей под Самарой

Авария произошла вечером 1 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в субботу, 1 октября, в Самарской области произошло смертельное ДТП. В Сызранском районе столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

- По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобиля «Лифан» и «ВАЗ-2112», в котором двое человек погибли, - информируют в ГУ МВД по Самарской области.

Известно, что погибшие - мужчина и женщина. В автомобиле «Лифан» пострадавших нет. В данный момент правоохранители работают на месте происшествия. Обстоятельства аварии выясняются.