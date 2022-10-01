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Происшествия1 октября 2022 17:24

Двое человек погибли при лобовом столкновении автомобилей под Самарой

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Авария произошла вечером 1 октября.

Авария произошла вечером 1 октября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в субботу, 1 октября, в Самарской области произошло смертельное ДТП. В Сызранском районе столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

- По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобиля «Лифан» и «ВАЗ-2112», в котором двое человек погибли, - информируют в ГУ МВД по Самарской области.

Известно, что погибшие - мужчина и женщина. В автомобиле «Лифан» пострадавших нет. В данный момент правоохранители работают на месте происшествия. Обстоятельства аварии выясняются.