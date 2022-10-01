Появились фото с места ДТП в Сызранском районе, в котором погибли двое человек

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Появились фото с места смертельной аварии, которая произошла вечером в субботу, 1 октября, в Самарской области. В Сызранском районе столкнулись «Лифан» и «ВАЗ-2112», двое человек погибли.

На кадрах видно, что от удара автомобили оказались на обочине. Оба транспортных средства серьезно пострадали.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, произошло лобовое столкновение. Погибли люди, ехавшие в отечественном автомобиле – мужчина и женщина. В иномарке пострадавших нет.

В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.