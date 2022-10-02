Жительница Самары сделала замечание справляющей нужду в кустах подруге рецидивиста и получила бутылкой пива по голове

Бутылка со спиртным стала орудием преступления. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Жительница Самары сделала замечание справляющей нужду в кустах у дома подруге рецидивиста и получила от того бутылкой пива по голове. Преступление не осталось безнаказанным – агрессор отправится в колонию строгого режима на 1 год и 2 месяца. Об этом рассказали в ГУ МД по Самарской области.

Как стало известно, все случилось, когда 36-летний житель Самары, неоднократно судимый за имущественные преступления, прогуливался по улице со своей сожительницей. В какой-то момент женщина решила, что ей необходимо справить нужду и выбрала для этого кустики рядом с многоэтажкой. В этот момент мимо проходила местная жительница с несовершеннолетней дочкой. Возмущенная поведением подруги рецидивиста, она сделала ей замечание.

- Разгорелся конфликт, во время которого мужчина ударил прохожую бутылкой с пивом по голове, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

К счастью, очевидцы не остались равнодушными и вызвали скорую помощь и полицию. Правоохранители задержали злоумышленника на месте преступления и изъяли стеклянную бутылку.

- Экспертиза позволила снять отпечатки пальцев и установить, что ни принадлежат подозреваемому, - пояснили в ГУ МВД.

В результате рецидивист отправился на скамью подсудимых за причинение вреда здоровью средней тяжести. По решению суда от отправится в колонию строгого режима на 1 год и 2 месяца.