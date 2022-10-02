В Самаре открыли после реконструкции историческую мечеть, построенную 130 лет назад

Мечеть на ул.Алексея Толстого в Самаре построили 130 лет назад. Фото: Правительство Самарской области

В Самаре открыли после масштабной реконструкции историческую мечеть, построенную 130 лет назад. В торжественном открытии реконструированного здания на улице Алексея Толстого приняли участие председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Верховный муфтий отметил, что открытие мечети имеет огромное значение.

- В восстановление этой мечети вложено немало сил, любви и радости. Это восстановление самих себя, - сказал Талгат Сафа Таджуддин.

Мечеть в Самаре была построена 130 лет назад на средства симбирского фабриканта Тимербулата Акчурина. В советские годы здесь размещался детский сад. В 2000-х здание вновь вернули верующим. Во время реконструкции в здании укрепили фундамент и восстановили на фасаде лепнину по эскизам 1903 года. Также мечети добавили двухэтажную пристройку и 38-метровый минарет с панорамным видом на Волгу.

- Сегодня здание исторической мечети служит духовным символом, объединяющим людей вокруг традиций ислама - религии, которая была представлена испокон веков на нашей земле, - отметил Дмитрий Азаров.