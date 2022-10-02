Правоохранители задержали злоумышленника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юный житель Самары получил срок за ограбление магазина для вейперов. 19-летний парень украл из павильона жидкие курительные смеси и электронные сигареты на сумму 105 тысяч рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Преступление произошло ночью в одном из павильонов для вейперов в Ленинском районе. 19-летний парень отжал пластиковую дверь магазинчика и незаконно проник внутрь.

- Злоумышленник похитил жидкости для электронных испарителей и электронные сигареты на общую сумму свыше 105 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские провели расследование и выяснили, что преступление совершил молодой человек, который уже был судим за аналогичные преступления. После задержания правоохранители обнаружили у него дома часть похищенного. Злоумышленник признал вину. С учетом неотбытого наказания за прошлые преступления молодой человек отправится в колонию на два года.