Самарцев предупредили о грозе и сильном ветре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за грозы и сильного ветра 2 октября 2022 года. Об этом предупреждает региональное Управление МЧС. По данным Приволжского УГМС, непогода обрушится на регион днем в воскресенье 2 октября и продолжится в начале рабочей недели, 3 октября.

- 2 октября в Самарской области объявлен желтый уровень опасности, - пояснили в ведомстве. - В ближайшие 1-3 часа по области местами ожидается гроза. Опасность сохранится до конца дня и вечером в воскресенье.

Также в ведомстве сообщили об установлении желтого уровня опасности днем в понедельник, 3 октября.

- 3 октября местами по области ожидается усиление юго-восточного ветра, его порывы могут достигать 15-20 м/с,- пояснили в МЧС.

В ведомстве призывают пешеходов и автомобилистов соблюдать осторожность.