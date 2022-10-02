Автобусу №24 придется поехать в объезд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около площади Куйбышева в Самаре ограничили движение транспорта 2 октября 2022 года. Эти ограничения связаны с проведением фестиваля студентов «Мой способ быть лучше». Об этом сообщили в администрации Самары.

Горожан предупредили, что в воскресенье, 2 октября с 09.00 до 19.00 движение транспорта ограничено по двум улицам около площади Куйбышева. По улице Чапаевской нельзя проехать от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской. А по улице Шостаковича ограничено движение от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской.

Также на этих участках запрещены остановка и стоянка транспорта.

Пришлось изменить маршрут и автобусам №24 и №92. Они поедут в объезд перекрытых участков.