Движение троллейбусов по Московскому шоссе восстановлено. Фото: департамент транспорта Самары

В Самаре восстановили движение троллейбусов по Московскому шоссе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

- Троллейбусы №№ 4, 12, 15, 17, 19, 20 следуют по своим привычным маршрутам,- пояснили в ведомстве.

Напомним, движение троллейбусов по Московскому шоссе ограничили в середине сентября из-за ремонтных работ и перекрытия части дорожного полотна в районе Ботанического сада и Самарского университета. Пока шли работы, электрический транспорт ходил по укороченным маршрутам.