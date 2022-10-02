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Общество2 октября 2022 9:42

В Самаре восстановили движение троллейбусов по Московскому шоссе

Электротранспорт следует по своим обычным маршрутам
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Движение троллейбусов по Московскому шоссе восстановлено. Фото: департамент транспорта Самары

Движение троллейбусов по Московскому шоссе восстановлено. Фото: департамент транспорта Самары

В Самаре восстановили движение троллейбусов по Московскому шоссе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

- Троллейбусы №№ 4, 12, 15, 17, 19, 20 следуют по своим привычным маршрутам,- пояснили в ведомстве.

Напомним, движение троллейбусов по Московскому шоссе ограничили в середине сентября из-за ремонтных работ и перекрытия части дорожного полотна в районе Ботанического сада и Самарского университета. Пока шли работы, электрический транспорт ходил по укороченным маршрутам.