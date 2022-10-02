Пассажир из Таджикистан пытался провезти в Самару яблоки с вредителями

Зараженные яблоки пытались ввезти в Самарскую область. Фото: Управление Россельхознадзора по Самарской и Саратовской области.

Пассажир из Таджикистана пытался провезти в Самару яблоки, зараженные опасным вредителем – калифорнийской щитовкой. К счастью, ему это не удалось, опасный груз задержали в аэропорту Курумоч. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской и Саратовской областям.

Опасный груз обнаружили сотрудники фитосанитарного контроля в пункте пропуска через границу.

-В результате проверки в ручной клади гражданина из Таджикистана были обнаружены яблоки, зараженные карантинным вредным организмом – калифорнийской щитовкой, - объяснили в Россельхознадзоре.

Этот вредитель считается очень опасным, он повреждает все наземные части дерева. Когда подозрения подтвердились, вредоносные фрукты были изъяты и уничтожены