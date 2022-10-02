Сотрудники полиции разыскали пропавшую в Самаре девушку. Фото: соцсети

В Самаре полиция нашла бесследно пропавшую красавицу-мать четырех детей. В ГУ МВД по Самарской области заверили, что с ней все в порядке.

29-летняя Мариам пропала вечером 29 сентября. Девушка вышла из дома на ул.Минской и отправилась на родительское собрание. Но до места назначения так и не дошла, а бесследно пропала. К поискам сразу подключилась полиция и неравнодушные волонтеры отряда «ЛизаАлерт», добровольцы прочесывали окрестности, люди в соцсетях репостили сообщение о пропаже красавицы, а очевидцы делились подробностями увиденного. Так, появилась информация, что якобы девушку в кустах караулил неизвестный мужчина, котрый бросилчся на нее и утащил. Также в соцсетях появилось видео с предполагаемого места происшествия.

К счастью, история закончилась хорошо. В ГУ МВД сообщили, что с пропавшей все в порядке.

- Девушка разыскана сотрудниками полиции, - сообщили в ГУ МВД. - Противоправных действий в отношении нее не совершалось.