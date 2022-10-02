Движение по Московскому шоссе восстановлено. Фото: скрин видео

В Самаре сняли на видео открытие движения по Московскому шоссе в районе Аэрокоса. Свободное движение транспорта по главной дороге города с высоты птичьего полета запечатлел видеоблогер Евгений Щекин

На видео отчетливо видно, что хотя на обочине еще стоит техника, проезжая часть открыта и по ней без ограничений едут автомобили.

Также ранее появилось сообщение департамента транспорта Самары о том, что следующие по Московскому шоссе троллейбусы (№4, 12, 17, 15, 19, 20) возобновили свое движение по привычному маршруту.

Напомним, движение по Московскому шоссе частично ограничили в середине сентября из-за ремонтных работ здесь перекрыли проезжую часть и устроили временный объезд.