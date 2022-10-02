«Я тебя сейчас убью»: в Тольятти отец агрессивного мальчика набросился с кулаками на подростка

Конфликт сняли на видео

В Тольятти жители пожаловались на мужчину, который набросился с кулаками на подростка. Видеозапись возмущенные очевидцы выложили в социальных сетях.

По словам авторов сообщения, ЧП произошло во дворе дома на ул.70 лет Октября, 8. Что именно предшествовало конфликту, непонятно. По словам пострадавших, дети играли на футбольном поле, а подростки сидели рядом на лавочке.

- Вдруг пацан лет 11-ти начал толкать всех своих оппонентов. Мы подошли поговорить, зачем он так делает и почему, - пишут авторы поста. - Подходит к нам отец мальчика. Не сказал сыну ни слова. Но в отношении нас начинает рукоприкладство!

На видеозаписи видно, как взрослый мужчина грубо хватает подростка за одежду и сильно толкает кулаком. При этом он громко матерится.

- Я тебя сейчас убью! – угрожает мужчина. – Зачем ты к детям лезешь!

Подросток пытается объяснить, что он ничего плохого не сделал, но агрессора это не успокоило, и ребятам пришлось уйти.