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Общество2 октября 2022 15:42

Под Самарой готовят площадку для гигантского логистического центра WILDBERRIES за 8 миллиардов рублей

Видео со строительной площадки выложил в соцсети блогер Сергей Бобин
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Под Самарой строят огромный логистический центр. Фото: скрин видео

Под Самарой строят огромный логистический центр. Фото: скрин видео

Под Самарой готовят площадку для гигантского логистического центра WILDBERRIES за 8 миллиардов рублей. Видео с места событий выложил в соцсети блогер Сергей Бобин.

Логистический центр WILDBERRIES начали строить на территории индустриального парка «Новосемейкино». Предполагается, что он займет площадь в 100 тысяч квадратных метров и обеспечит около 10 тысяч новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций – около 8 миллиардов рублей.

На видеозаписи, снятой Сергеем Бобиным с высоты птичьего полета, видно, что сейчас на площадке ведется активные земляные работы, территорию разравнивают для возведения будущих складских помещений.

Завершить строительство планируют в конце 2023 года.